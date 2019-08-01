Anayasa Mahkemesi (AYM), PKK'ya karşı "çukur" operasyonlarını yürüten güvenlik güçlerini "katliam" yapmakla suçlayan sözde akademisyenlerle ilgili verdiği "hak ihlali" kararının gerekçesini yayınlandı. Karara muhalif kalan 8 üyeden 4'ünün hazırladığı karşı oy gerekçesinde dikkat çeken ayrıntılara yer verildi: Bildiride açıkça ifade edilen "...Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini ...", "... Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp, bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor ..." şeklindeki açıklamalar, terör propagandasıdır. Devlete sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak isnatların ifade hürriyeti ile karşılanması mümkün değildir" denildi.
Şehit Mustafa Katırlı
Diyarbakır Sur'da 2015'te şehit olan Mustafa Katırlı'nın babası Ali Katırlı, AYM'nin kararına tepki gösterdi. "Oğlum geri gelecek mi?" dedi.
Şehit Mustafa Katırlı
Diyarbakır Sur'da 2015'te şehit olan Mustafa Katırlı'nın babası Ali Katırlı, AYM'nin kararına tepki gösterdi. "Oğlum geri gelecek mi?" dedi.
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