Yeni kimlik randevusu alma iyi mi olur, yeni kimlik randevusu alma randevu.nvi.gov.tr sayfası haberimizde. Yeni kimlik ve ehliyet almak için

artık kapı kapı dolaşmaya belge toplamaya gerek kalmadı. Nüfus Müdürlüğüne vereceğiniz bir parmak izi yahut imzayla tüm belgelerinizi kolayca alabileceksiniz. Peki yeni çipli kimlik için nasıl başvuru alınır, ALO 199 randevu hattı mı ücretli mi, yeni kimlik alma kaç para oldu?

T.C. Kimlik Kartını almak için Nüfus Müdürlüklerinden herhangi birine başvurmanız gereklidir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Size en yakın olan İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.