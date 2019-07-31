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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:10

Son dakika: kuzeyinde teröre Pençe darbesi! Tüm hedefler başarıyla vuruldu

MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.

Bakanlık açıkladı: Hepsi vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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