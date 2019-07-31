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  • 31.07.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 20:37

İstanbul'da ele geçirildi! Tam 1 milyon lira değerinde!

Gaziosmanpaşa'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 3 ton civarında 1 milyon lira değerinde üretilen nargile ü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Vatandaşlardan gelen kötü koku ihbarını değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü üreten imalathaneye baskın yaptı. Baskında 1'i Suriye uyruklu 2'si Türk vatandaşı 3 kişiyi gözaltına aldı.

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