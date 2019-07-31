İstanbul'da ele geçirildi! Tam 1 milyon lira değerinde!

Vatandaşlardan gelen kötü koku ihbarını değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü üreten imalathaneye baskın yaptı. Baskında 1'i Suriye uyruklu 2'si Türk vatandaşı 3 kişiyi gözaltına aldı.
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