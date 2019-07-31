Tarihler 24 Ocak 2019'u gösterdiğinde Antalya Kemer'de hortum felaketi yaşandı. Olay günü annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilden dereye düşen Kader Buse ise hala bulunamadı. Evladını aramaktan vazgeçmeyen acılı baba Ahmet Acar, dün sosyal medya hesabında, kendisine gönderilen kızının tablosunu paylaştı. Buse için yazdığı sözler ise yürekleri dağladı: "Acaba denizde hangi kayalıklara sıkıştı? Acaba hangi ülkede, kimsesizler mezarlığında? Derede mi? Dağda mı? Rabbim verir! Dualarınız kızım, babişim, fıstığım için. Meleğim nerede? Kur'an-ı Kerim'de olan Enbiya suresi 86. ayet dedi ki: Ve edhalnahum fi rahmetina, innehum mines salihin (Anlamı: Onları ikramımızla kuşattık; çünkü onlar iyilerdendi) Bir Melek olup uçtu mu?"