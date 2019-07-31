Bugünkü
Takvim

’daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygulandıran mesaj: Neredesin babişim

’daki hortumda kaybolan Kader Buse hala bulunamadı. Acılı babanın sözleri ise yürek dağladı: Neredesin babişim. Hangi ülkede, hangi dağda, hangi derede...

Neredesin babişim
Tarihler 24 Ocak 2019'u gösterdiğinde Antalya Kemer'de hortum felaketi yaşandı. Olay günü annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilden dereye düşen Kader Buse ise hala bulunamadı. Evladını aramaktan vazgeçmeyen acılı baba Ahmet Acar, dün sosyal medya hesabında, kendisine gönderilen kızının tablosunu paylaştı. Buse için yazdığı sözler ise yürekleri dağladı: "Acaba denizde hangi kayalıklara sıkıştı? Acaba hangi ülkede, kimsesizler mezarlığında? Derede mi? Dağda mı? Rabbim verir! Dualarınız kızım, babişim, fıstığım için. Meleğim nerede? Kur'an-ı Kerim'de olan Enbiya suresi 86. ayet dedi ki: Ve edhalnahum fi rahmetina, innehum mines salihin (Anlamı: Onları ikramımızla kuşattık; çünkü onlar iyilerdendi) Bir Melek olup uçtu mu?"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAntalya’daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygulandıran mesaj: Neredesin babişim
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri