TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir tırdan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü. Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.
Son dakika: TEM otoyolu Ankara istikametinde kaza! Trafik durma noktasına geldi
Son dakika haberi... Su damacanaları taşıyan bir tırdan damacanalar yola döküldü. Seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.
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