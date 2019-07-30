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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:26

’nda 6 kritik başlık! Fırat'ın doğusuna operasyon masada...

Başkan başkanlığında bugün toplanacak ’nda (MGK) kritik başlıklar gündeme gelecek. Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat’ın doğusuna olası operasyon ve ’ta yürütülen operasyonlar, Türkiye’ye teslimatına başlanan S-400’ler, ABD’nin F-35 kararı, ’deki gelişmeler ele alınacak. Bir süredir hazırlıkları süren olası operasyonla ilgili ve kuvvet komutanları kurul üyelerine bilgilendirmede bulunacak.

Başkan , perşembe günü yapılacak (YAŞ) öncesinde toplanacak 'na (MGK) başkanlık edecek. Son zamanların en kritik MGK'sında en önemli gündem maddesi Suriye'deki gelişmeler bağlamında bir süredir konuşulan Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları olacak.

KRİTİK GÜNDEM GÜVENLİ BÖLGE
MGK'da Türkiye'nin 30 kilometre derinliğinde ve kendi kontrolünde olmasını istediği güvenli bölgeyle ilgili planlamalar ve ABD ile yürütülen görüşmelerin detayları ele alınacak. Toplantıda ayrıca Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonun ayrıntıları ve güvenli bölgenin detayları da görüşülecek. MGK'da Türk ve ABD askeri heyetleri arasında, güvenli bölgenin tesisi için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri değerlendirilecek.

AKAR VE KOMUTANLAR BİLGİLENDİRECEK
Bir süredir hazırlıkları süren olası operasyonla ilgili ve kuvvet komutanları kurul üyelerine bilgilendirmede bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanısıra ve Dışişleri Bakanllığı'nda kritik görüşmeler gerçekleştiren ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarından çıkan sonuçlar da MGK'da ele alınacak. MGK'da Menbiç ve İdlib'deki son gelişmeler de tüm ayrıntılarıyla görüşülecek.



Toplantıda S-400'lerin teslimatı süreci, hangi bölgelere yerleştirileceği ve ABD ile gerilime yol açan F-35'lerle ilgili Ankara'nın atacağı adımlar konuşulacak. Ayrıca Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası ve diğer seçenekler de ele alınacak. Toplantıda Erbil'de Türk diplomata yapılan saldırı ve ardından yürütülen operasyonun ayrıntıları da değerlendirilecek. Başkanı Hakan Fidan saldırıya karşı yürütülen ortak operasyona ilişkin kurul üyelerini bilgilendirecek.

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