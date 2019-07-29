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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 15:33

Son dakika: 'da etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu

kırsalında, 'da ’nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin ve olduğu tespit edildi.

Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'da geçen 'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin ve olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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