İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da geçen 25 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu
Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da geçen 25 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğunun belirlendiğini açıkladı.
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