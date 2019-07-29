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  • Son Güncelleme: 29.07.2019 14:27

'li 'ü şehit etmişti! O yakalandı

Son dakika haberine göre 'li 'ün şehit edildiği olayın faili olduğu öğrenilen gri kategorideki emniyet güçleri tarafından yakalandı.

AK Parti'li ismi şehit etmişti! O terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Karayazı Belediye Meclis üyesi ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olan in, yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir." denildi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), geçen 18 Haziran'da Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, terk edilmiş aracın içinde başlarından vurulmuş olarak bulunmuştu.

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