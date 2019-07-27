Vahdettin Köşkü'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Muhammed Boğaz'ı birlikte seyretti Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Vahdettin Köşkü'nde aile kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Muhammed İstanbul Boğazı'nı birlikte izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali'nin katıldığı kahvaltı, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşiyor. İşte ilk kareler:











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