Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile eşleri, aile kahvaltısında buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali'nin katıldığı kahvaltı, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşiyor.
İşte ilk kareler:
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