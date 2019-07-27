Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı
Başkan Erdoğan, İstanbul'da gittiği bir dondurmacıda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Şehit diplomatın katilleri böyle yakalandı
- Kripto FETÖ’cülere operasyon! Tutuklandılar
- İstanbul'u havadan tanıttı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.