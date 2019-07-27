Af yasasında son dakika açıklaması! 27 Temmuz genel af, ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası tarihi...

Af yasası konusunda son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af ile ilgili açıklamalarının ardından büyük bir heyecanla af yasasını beklemeye başlayanlar konu ile ilgili gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peş peşe gelen açıklamalar ile af yasasının çıkacağı tarih merak ediliyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Genel af, ceza indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

AF İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AF AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, canlı yayında "Bu noktada hala tam bir netlik yok ara verilirse aradan sonra ama verilmezse öncesinde özellikle tanıtımı yapılan yargı reformuyla alakalı, paketiyle alakalı birtakım gelişmelerin olmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler de dört gözle bekliyoruz" dedi.