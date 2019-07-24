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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 22:50

Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan , resmi temaslarda bulunmak üzere 'ye gelen ile bir araya geldi. Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temasları yarın başlayacak.

Başkan Erdoğan, Mahathir Muhammed ile görüştü

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ye gelen ile bir araya geldi. 'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temasları yarın başlayacak.

Resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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