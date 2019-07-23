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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 21:49

Son dakika: Emniyet'te bin 843 personel terfi etti

, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğunu duyurdu. Emniyet Teşkilatında bin 843 personelin bir üst rütbeye terfi ettirildiğini açıkladı.

Emniyette terfiler belli oldu

nden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararların belli olduğu kaydedildi.

Buna göre, 223 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 307 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 167 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 106 personel emniyet amirliğine, 93 personel başkomiserliğe ve 947 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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