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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 20:27

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kabusu yaşatmıştı...

Marmara, , Orta ve kıyıları ile ve Ardahan çevrelerinde uyarısında bulundu. felaketinin yaralarını sarmaya çalışan ’de de yarın sabah saat 09.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak bekleniyor. Öte yandan 'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 9'uncu Bölge Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgiye göre sel felaketinin yaşandığı Düzce'de yarın sabah 09.00 itibariyle sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış şeklinde, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağmurun yarın geceden sabaha kadar ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

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