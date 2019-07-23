Bitlis'te, terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Bitlis Valiliği'nden konuyla ilglii yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; İçgeçit, Çalıdüzü, Yavuzlar, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Oğulcak, Üçevler, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Başmaklı, Karakuş, Dutköy, Bayramalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20:00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."