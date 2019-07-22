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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 09:20

Kamu Yönetimi Modeli devreye girdi! İşte ndeki yeni dönem

nde yeni dönemde vatandaş da etkin rol oynayacak. Hak arama kolaylaşırken, devletin yaptığı kamu harcamaları da daha şeffaf hale getirilecek. Beş yıllık dönemde sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı benimsenecek. İşte devlet yönetimindeki yeni döneme ilişkin ayrıntılar...

Milyonları ilgilendiriyor! İşte devlet yönetimindeki yeni dönem

Beş yıllık dönemde uygulanacak yeni "kamu yönetimi modeli" devreye girdi. Devlet yönetiminde yeni dönem 11. Kalkınma Planı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği "sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı" vizyonu üzerine kuruldu. Kamuda kurumsal kaliteyi artırmaya yönelik adımların ön plana çıktığı plana göre, vatandaş artık devlet yönetimine doğrudan katılacak, hak arama yolları kolaylaşacak. Kamu kaynaklarının kullanımı vatandaşa açılacak, "harcama. gov.tr" portalı üzerinden paylaşılacak.

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