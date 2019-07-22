Beş yıllık dönemde uygulanacak yeni "kamu yönetimi modeli" devreye girdi. Devlet yönetiminde yeni dönem 11. Kalkınma Planı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizdiği "sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı" vizyonu üzerine kuruldu. Kamuda kurumsal kaliteyi artırmaya yönelik adımların ön plana çıktığı plana göre, vatandaş artık devlet yönetimine doğrudan katılacak, hak arama yolları kolaylaşacak. Kamu kaynaklarının kullanımı vatandaşa açılacak, "harcama. gov.tr" portalı üzerinden paylaşılacak.