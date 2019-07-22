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İngiliz 'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!

düşmanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Küstahlıkta sınır tanımadı. Akıl almaz sözlerle tehditler yağdırdı. Gazete "Hesabı çetin olacak" ifadesiyle Erdoğan'ı tehdit etti.

The küstah
Türkiye'nin 'deki haklı mücadelesi ve S-400 kararlılığı, dünyayı rahatsız etti. Her fırsatta ülkemizi kötüleyen İngiliz The Guardian gazetesi, yine gözünü 'ye çevirdi. Gazete, Simon Tisdall tarafından kaleme alınan Cumhurbaşkanı konulu makaleye yer verdi. Gazete, "Erdoğan gücünü yeni Türkiye'yi kurmak için kullandığını söylüyor. Fakat eski olan (Türkiye) ondan hızlıca yorulmuşa benziyor" diyerek yüzde 53 oyla göreve gelen Erdoğan'ın halk tarafından istenmediği algısını yaratmak istedi. Gazete ayrıca "Hesabı çetin olacak" ifadesiyle Erdoğan'ı tehdit etti. , FETÖ'nün bir siteden aldığı haberi de yazıya ekledi. "Erdoğan, ABD'nin Gülen'i koruduğundan şüpheleniyor" diyen gazete, teröristbaşının ABD himayesinde olduğu gerçeğini es geçti. The Guardian, Türkiye'nin S-400 almasından ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerden duyduğu rahatsızlığı da itiraf etti.






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