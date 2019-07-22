Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesi ve S-400 kararlılığı, dünyayı rahatsız etti. Her fırsatta ülkemizi kötüleyen İngiliz The Guardian gazetesi, yine gözünü Türkiye'ye çevirdi. Gazete, Simon Tisdall tarafından kaleme alınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konulu makaleye yer verdi. Gazete, "Erdoğan gücünü yeni Türkiye'yi kurmak için kullandığını söylüyor. Fakat eski olan (Türkiye) ondan hızlıca yorulmuşa benziyor" diyerek yüzde 53 oyla göreve gelen Erdoğan'ın halk tarafından istenmediği algısını yaratmak istedi. Gazete ayrıca "Hesabı çetin olacak" ifadesiyle Erdoğan'ı tehdit etti. The Guardian, FETÖ'nün bir siteden aldığı haberi de yazıya ekledi. "Erdoğan, ABD'nin Gülen'i koruduğundan şüpheleniyor" diyen gazete, teröristbaşının ABD himayesinde olduğu gerçeğini es geçti. The Guardian, Türkiye'nin S-400 almasından ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerden duyduğu rahatsızlığı da itiraf etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.