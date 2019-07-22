Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katılan Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katılan Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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