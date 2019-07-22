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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 20:53

Fransız zırhlı istihbarat gemisi 'ndan geçti

​Boğazı'ndan geçen 'na ait borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, 'ne doğru yol aldı. Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katılan Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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