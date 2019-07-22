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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 10:01

Başkan Erdoğan cuma günü nın 130’uncusunu yapacak

sonuçlarını değerlendirme toplantılarına teşkilatlarıyla devam edecek olan Başkan Erdoğan, cuma günü nın 130’uncusunu yapacak.

130'uncusu cuma günü yapılacak!

Milletvekilleriyle sonuçlarına ve bundan sonra izlenecek stratejiye ilişkin istişare toplantılarını gerçekleştiren , cuma günü de partisinin il başkanlarıyla buluşacak.

'de 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme sürecini, tüm parti yönetim organlarıyla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle değerlendirme yapmış, 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinin hemen ardından da MYK'yı toplayarak, sonuçları masaya yatırmıştı.

Kurmaylarının da seçim sonuçları ve partinin bundan sonra izlemesi gereken stratejisine ilişkin görüş ve önerilerini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da milletvekilleriyle gruplar halinde görüşerek istişarelerde bulundu.

130. KEZ TOPLANACAK
Milletvekilleriyle 4 grup halinde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekillerin görüş ve değerlendirmelerini tek tek not ederken, sonrasında da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu(MKYK) toplayarak, seçim değerlendirme sürecinde partinin tüm yönetim organlarının görüşlerine başvurmuş oldu.

Değerlendirmelerden sonra seçimlerde AK Parti'ye en büyük desteği veren il ve ilçelere ''teşekkür turu''na çıkacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ziyaretlerine başlamadan önce teşkilatla da buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 26 Temmuz Cuma günü Partisinin Genişletilmiş İl Cumhurbaşkanıları toplantısına başkanlık etmesi planlanıyor. 130'uncusu gerçekleştirilecek olan na, 81 il başkanının yanı sıra il belediye başkanları da davet ediliyor.

Böylelikle Erdoğan, seçim sonrasında partisinin il yönetimlerine varıncaya kadar tüm yönetim organlarıyla ve tüm kademeleriyle bir araya gelmiş olacak.

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