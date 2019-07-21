Avcılar'da sivrisinek şikayetlerine neden olan dere havadan görüntülendi



Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar'da 4 kişi de Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıkladı. Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.