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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 12:26

Avcılar'da sivrisinek şikayetlerine neden olan dere havadan görüntülendi

, 'da 4 kişide (BNV) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir. Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli koruma tedbirleri alınmıştır" denildi. İlçede yaşayan vatandaşlar ise sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirtti. Şikayetlere konu olan havadan görüntülendi.


Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamasında, İstanbul Avcılar'da 4 kişi de Batı Nil Virüsü tespit edildiğini açıkladı. Aynı bölgede 3 şüpheli numunenin daha laboratuvarlara gönderildiği belirtilen açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olarak koruma tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

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