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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 19:28

’da bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba böyle görüntülendi

’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı. Cami imamı , gece saatlerinde bir çiftin camiye gelerek 2 aylık bebeklerini bıraktıklarını ve bebeği sabah fark ederek polise teslim ettiklerini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, gece saat 02.00 sularında Kap Camii'ne kucaklarındaki 2 aylık bebekle gelen bir kadın ve erkek, bir süre caminin avlusundaki banklarda oturdu. Yaklaşık 10 dakika banklarda oturan çift 2 aylık erkek bebeği sevdi. Güvenlik kameraların yansıyan olayda anne, daha sonra bebeğini cami avlusunun köşesine bıraktı.

Anne ve baba dikkat çekmemek için tek tek avludan çıktı. Sabah namazına gelen cami görevlileri avluda battaniyeye sarılı bir bebek görünce durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, avluya bırakılan 2 aylık bebeği alarak hastaneye götürdü. Bebek hastanede bakıma alınırken, polis ekipleri güvenlik kameralarından bebeklerini bırakıp kayıplara karıştıkları belirlenen anne ve babayı yakalamak için çalışma başlattı.

Cami imamı , gece saatlerinde bir çiftin camiye gelerek 2 aylık bebeklerini bıraktıklarını ve bebeği sabah fark ederek polise teslim ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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