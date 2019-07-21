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  • Son Güncelleme: 28.07.2019 16:19

22 Temmuz i affı yapılacak mı?

'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KYK ları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor..

KYK borçları silinecek mi? Flaş gelişme!

KYK kredi borçlarının silinmesi için çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Meclis'in tatile girmeden önce önemli görüşmelerden bir tanesi de 11. kalkınma planı görüşmeleri tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan bazıları da; KYK kredi borçlarının silinmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi Yargı reformu düzenlemesi 2.5 aylık aradan sonra yani Ekim ayında yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK kredi borçlarının silinmesi için çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Meclis'in tatile girmeden önce önemli görüşmelerden bir tanesi de 11. kalkınma planı görüşmeleri tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan bazıları da; KYK kredi borçlarının silinmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi Yargı reformu düzenlemesi 2.5 aylık aradan sonra yani Ekim ayında yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.

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