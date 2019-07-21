KYK kredi borçlarının silinmesi için çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Meclis'in tatile girmeden önce önemli görüşmelerden bir tanesi de 11. kalkınma planı görüşmeleri tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan bazıları da; KYK kredi borçlarının silinmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi Yargı reformu düzenlemesi 2.5 aylık aradan sonra yani Ekim ayında yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.
KYK BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?
KYK kredi borçlarının silinmesi için çok yoğun çalışmalar yapılmakta. Meclis'in tatile girmeden önce önemli görüşmelerden bir tanesi de 11. kalkınma planı görüşmeleri tamamlandı. Meclis gündemine gelmesi beklenen başlıklardan bazıları da; KYK kredi borçlarının silinmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi Yargı reformu düzenlemesi 2.5 aylık aradan sonra yani Ekim ayında yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi bekleniyor.
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