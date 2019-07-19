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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 19:30

Polis karakoluna şehidinin adı verildi

Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliğine, gecesi Ankara Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın ismi verildi.

Polis karakoluna 15 Temmuz şehidinin adı verildi

Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Müdürü Metin Demirci ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kurdele kesildi.


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