Valilikten E-5'te göçük iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında emniyet haber merkezinden "Büyükçekmece E-5 güney istikamet Tüyap'a yakın mevkide D-100 karayolu üzerinde su borusu patlamasından kaynaklı göçük" bilgisi alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili AKOM, itfaiye ve İSKİ'den alınan bilgiye göre, olayın Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) rutin çalışması olduğu bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEİAŞ İkitelli Trafo Merkezi'nden alınan bilgiye göre, çalışmanın taşeron firma tarafından Beylikdüzü-Yakuplu Trafo merkezleri arasına yeraltı kablosu döşenmesi nedeni ile yapıldığı yolda herhangi bir göçüğün olmadığı, çalışmaların TEİAŞ'ın kontrolünde devam ettiği E-5 karayolunda, ulaşım tek şeritten ve yan yoldan kontrollü olarak sağlanmaktadır."