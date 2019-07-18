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  • 18.07.2019 10:09
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 10:34

Son dakika: ına askeri

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yapıldı. Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.

'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.

Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında a doğru ilerledi.

Komandolar ve mühimmatların, sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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