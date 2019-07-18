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  • 18.07.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 12:11

’nda 6 milyar metreküp su tahliye edildikten sonra kapaklar kapandı

45 yılı geride bırakan ve ’nin önemli yatırımları arasında yer alan ’nda 15 yıl sonra açılan savak kapaklarından 50 günde 6 milyar metreküpten fazla su tahliyesi gerçekleştirildi. Su seviyesinin maksimum seviyeden aşağı düşürülmesiyle birlikte kapaklar tekrar kapandı.



Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen KebanBarajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan Keban Barajı Gölü'nde 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı.

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