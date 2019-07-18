Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen KebanBarajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan Keban Barajı Gölü'nde 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı.
Keban Barajı’nda 6 milyar metreküp su tahliye edildikten sonra kapaklar kapandı
45 yılı geride bırakan ve Türkiye’nin önemli yatırımları arasında yer alan Keban Barajı’nda 15 yıl sonra açılan savak kapaklarından 50 günde 6 milyar metreküpten fazla su tahliyesi gerçekleştirildi. Su seviyesinin maksimum seviyeden aşağı düşürülmesiyle birlikte kapaklar tekrar kapandı.
Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen KebanBarajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan Keban Barajı Gölü'nde 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı.
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