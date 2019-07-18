Türkiye'nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen KebanBarajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES) 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan Keban Barajı Gölü'nde 15 yıl sonra ilk yaşanmıştı.