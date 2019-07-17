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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 08:28

: 'de e "hava destekli" darbe!

İçişleri Bakanlığı, merkez ilçe kırsalında, bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 istin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de teröre hava destekli darbe!
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merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 ist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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