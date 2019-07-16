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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 10:36

Son dakika haberi: Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberine göre Rus Donanmasına ait gemiler, Boğazı'ndan geçti. 'ne doğru seyirlerini sürdüren gemilere, botları eşlik etti.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Alınan bilgiye göre, sabah 07.00'de Marmara yönünden boğaza giren 653 borda numaralı savaş gemisi "Uglich" ile Kashtan sınıfı "KIL-158" borda numaralı 98 metre uzunluğundaki askeri kurtarma gemisi, 08.45'te önlerine ulaştı.

'ne doğru seyirlerini sürdüren gemilere, botları eşlik etti.





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