Alınan bilgiye göre, sabah 07.00'de Marmara yönünden boğaza giren 653 borda numaralı savaş gemisi "Uglich" ile Kashtan sınıfı "KIL-158" borda numaralı 98 metre uzunluğundaki askeri kurtarma gemisi, 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne doğru seyirlerini sürdüren gemilere, sahil güvenlik botları eşlik etti.
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