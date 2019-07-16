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  • 16.07.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 12:51

Son dakika: 10 ilde operasyonu! 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika... Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında 10 ilde operasyon başlatıldı.

10 ilde operasyon! Aralarında iş adamları da var

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında iş adamı ve basın mensuplarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphlilerin yakalanması için Mardin, , Malatya, Şanlıurfa, Van, , Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

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