PKK'lı teröristler Türk kafilesini İsveç'te sözlü olarak taciz etti İsveç'in Gavle kentinde U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın son gününde yürüyüş müsabakaları sırasında bir grup parkura geldi. Terör örgütü PKK yandaşı grup, Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartışıp, gruba tepki gösterdi. Çintimar, "Kaçanlar hakkında uluslararası gereken neyse yapılacak" dedi.

İsveç'in Gavle kentinde U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın son gününde yürüyüş müsabakaları sırasında bir grup parkura geldi. Terör örgütü PKK yandaşı grup, Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartışıp, gruba tepki gösterdi. Çintimar, "Kaçanlar hakkında uluslararası gereken neyse yapılacak" dedi.



Gavle kentinde U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın son gününde yürüyüş müsabakaları sırasında bir grup parkura geldi. Terör örgütüyandaşı grup, Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı, PKK yandaşlarıyla tartışıp, gruba tepki gösterdi. Çintimar, "Kaçanlar hakkında uluslararası gereken neyse yapılacak" dedi. TÜM MANŞETLER