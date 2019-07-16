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PKK'lı teröristler Türk kafilesini İsveç'te sözlü olarak taciz etti

İsveç'in Gavle kentinde U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın son gününde yürüyüş müsabakaları sırasında bir grup parkura geldi. Terör örgütü PKK yandaşı grup, Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartışıp, gruba tepki gösterdi. Çintimar, "Kaçanlar hakkında uluslararası gereken neyse yapılacak" dedi.

'Pis'veç!
İsveç'in Gavle kentinde U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın son gününde yürüyüş müsabakaları sırasında bir grup parkura geldi. Terör örgütü PKK yandaşı grup, Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartışıp, gruba tepki gösterdi. Çintimar, "Kaçanlar hakkında uluslararası gereken neyse yapılacak" dedi.

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