Türkiye, 15 Temmuz 2016'da en uzun gecesini yaşadı. Asker üniforması giymiş hainler, ülkemizde darbe yapmaya kalkıştı. Türk halkının verdiği bağımsızlık direnişiyle neye uğradığını şaşırdı. FETÖ'cü askerler, vatanını savunan vatandaşlara ve güvenlik güçlerine kurşun yağdırdı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, hainlere direnişin bir en kritik noktaları arasındaydı. Polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç, o gün izinli olmasına rağmen darbeyi duyunca soluğu görev başında aldı. Korkusuzca hainlerle savaştı. Darbecilerin başından vurduğu Kılınç, secdeye kapanarak şehadete ulaştı. Kılınç'ın kolundaki saatinin de şehit olduktan 15 dakika sonra şarapnel parçalarının isabet etmesiyle durduğu ortaya çıktı. Kahraman askerin annesi Meltem Kılınç, "Oğlum 00.35'te şehit olmuş. O andan sonra benim için zaman durdu ama acımız bitmedi. Zaman durdu, ama mücadele durmamalı. Saatlerimiz durmuş olsa da biz durmayacağız. Devletimiz ve milletimiz için 15 Temmuz'u her platformda hatırlayarak mücadelemize devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Baba Zeki Kılınç ise duygularını şu sözlerle anlattı: "Evladımızı şehit vermiş olsak da iyi ki 15 Temmuz oldu. Çünkü hainlerin sinsice yuvalanışları bir şekilde ortaya çıkacaktı. Belki birkaç sene sonra çok daha farklı ve güçlü bir şekilde daha ileri derecede olacaktı. Belki o zaman gücümüz yetmeyecekti, bunun için neden oğlumuz bizi bıraktı gitti demiyoruz. Tabi ki acı ve hüzün içinde yaşıyoruz. İyi ki bu hainler tamamen devleti ele geçirmek için yeterince fırsat ve zamanı bulamamışlar."
Şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç, 15 Temmuz gecesi 00.35'te şehit oldu. Kahraman polisin saati, şehadetinden 15 dakika sonra durdu...
Şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düştü.
Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen baba Zeki Kılınç, "Acı ve hüzün içerisinde yaşıyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.
FURKAN YAZICI
Şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç, 15 Temmuz gecesi 00.35'te şehit oldu. Kahraman polisin saati, şehadetinden 15 dakika sonra durdu...
Şehit polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düştü.
Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen baba Zeki Kılınç, "Acı ve hüzün içerisinde yaşıyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.
FURKAN YAZICI
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