Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.07.2019 08:38
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:13

Son dakika: 'a hava harekatı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Pençe Harekatı ile koordineli şekilde yapılan operasyonda önceden belirlenen hedefler tam isabetle vuruldu.

Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist öldürüldü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri