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KPSS'ye yetişemeyen adaylar kapıda kaldı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dün yapıldı. Bazı adaylar son anda sınava yetişirken bazıları ise 15 dakika kuralı gereği kapıların kapatılması nedeniyle kapıda kaldı.

'Kapı'ss!
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) eğitim bilimleri oturumu dün yapıldı. Toplam 376 bin 709 aday başvuru yaptı. Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan binlerce aday, tek tek aranarak sınıflara alındı. Saat 10.00'u gösterdiğinde sınav salonlarının kapıları kapatıldı.

Bazı adaylar son anda sınava yetişirken bazıları ise 15 dakika kuralı gereği kapıların kapatılması nedeniyle kapıda kaldı. Adana'da ise kimliğini kaybeden bir kişi, KPSS'ye kimlik fotokopisiyle girmek isteyince alınmadı. Bunun üzerine aday, öğleden sonraki oturuma katılmak için nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını sorup ayrıldı.



Adaylar içerde ter döktü. Anne ve babalar ise dışarda çay demleyip sınavın bitmesini bekledi.

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