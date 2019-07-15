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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 11:30

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un 3'üncü yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, "O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır." dedi.

Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , vatandaşın 2016'da FETÖ'cü darbecilere direnerek demokrasisine sahip çıkmasının 3'üncü yıldönümünde sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı:
"Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız.
O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır.
O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.
Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum."

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