Gazi Meclis'in ibret köşesi

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk halkının ve devletin yaptığı şanlı direnişin kuşkusuz sembol yerlerinden biri de TBMM oldu. FETÖ'nün darbe girişimini öğrenen iktidar ve muhalefet milletvekilleri Meclis'e koştu ve güçlü bir duruş sergilemek için TBMM Genel Kurulu'nu çalıştırıp hainlere sert bir tepki verdi. Meclis'ten gelen bu duruşa karşı darbecilerin yanıtı ise ne tarihe kara bir leke olarak geçti. FETÖ'cü pilotlar F-16'lar ile TBMM'yi bombalarken, helikopter de havadan bina ve bahçeyi taradı. Hareket eden her şeye ateş açtı.
BİRKAÇ METRE İLE!
Bombalardan bazıları bahçeye düştü. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu binanın camları kırıldı, duvarları döküldü. Bombalardan biri ise muhalefet kulisinin açıldığı ve milletvekillerinin 'O gece' toplantı yaptığı Genel Kurul Salonu'nun 5-10 metre ötesindeki dış bahçeye düştü. Birkaç metre daha öne düşse demokrasiye sahip çıkmak için koşan birçok isim şehit olacaktı. 15 Temmuz sonrası bombalamanın izleri yavaş temizlendi. Bombanın düştüğü dış kulisteki bölüm ise binaya zarar vermeyecek şekilde tamir edilerek korundu. Meclis'in "ibret köşesi" büyük camlar ile çevrelenerek adeta bir demokrasi müzesine dönüştü.
ÇOK ETKİLENDİLER
15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Meclis'in ibret köşesi Türkiye'yi ziyaret eden devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve heyetler ziyaret ediyor. Meclis'e gelen herkes bu köşeyi gördüğünde "O hain gece, kendi Meclis'ini bombalatacak kadar ileri gidebilen FETÖ gerçeğini ile de karşı karşıya kalıyor. Meclis'in ibret köşesini ziyaret edenler arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Venezuella Devlet Başkanı Madoro, Şansölye Merkel dahil cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, diplomatik heyetler bulunuyor. Dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da ziyaret edenler arasında yer aldı. Bombalamadan hemen sonra Türkiye'ye gelen Biden, 1812'de İngilizler'in, Capitol binalarını bombaladığını, kurşun izlerinin olduğu yerleri kendilerinin de sakladıklarını ancak o zaman savaş olduğunu, insanların bunu unutmasını hiçbir zaman istemediklerini söylemişti.
MERAKLA DİNLEDİ
Almanya Başbakanı Merkel'e de bombalama ve 15 Temmuz gecesi ile ilgili detaylı bilgi verilmiş, Merkel büyük bir merak ve ilgi ile dinlemişti. İbret köşesini ilk ziyaret edenler arasında yer alan Dunford, Türkiye ile ABD'nin yıllardan beri dost olduğunu vurgulayarak, bu dostluklarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Dunford, bombalama sırasında Meclisin açık olmasının, milletvekillerinin bombalama sırasında Mecliste olmasının büyük bir cesaret göstergesi olduğunu ifade etmişti. Son ziyaretçiler ise Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-jin ile beraberindeki heyet oldu.
Meclis'teki tadilat aylar sürdü. Meclis'in "ibret köşesi" büyük camlar ile çevrelenerek adeta bir demokrasi müzesine dönüştü.
ZÜBEYDE YALÇIN
BİRKAÇ METRE İLE!
Bombalardan bazıları bahçeye düştü. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu binanın camları kırıldı, duvarları döküldü. Bombalardan biri ise muhalefet kulisinin açıldığı ve milletvekillerinin 'O gece' toplantı yaptığı Genel Kurul Salonu'nun 5-10 metre ötesindeki dış bahçeye düştü. Birkaç metre daha öne düşse demokrasiye sahip çıkmak için koşan birçok isim şehit olacaktı. 15 Temmuz sonrası bombalamanın izleri yavaş temizlendi. Bombanın düştüğü dış kulisteki bölüm ise binaya zarar vermeyecek şekilde tamir edilerek korundu. Meclis'in "ibret köşesi" büyük camlar ile çevrelenerek adeta bir demokrasi müzesine dönüştü.
ÇOK ETKİLENDİLER
15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Meclis'in ibret köşesi Türkiye'yi ziyaret eden devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar ve heyetler ziyaret ediyor. Meclis'e gelen herkes bu köşeyi gördüğünde "O hain gece, kendi Meclis'ini bombalatacak kadar ileri gidebilen FETÖ gerçeğini ile de karşı karşıya kalıyor. Meclis'in ibret köşesini ziyaret edenler arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Venezuella Devlet Başkanı Madoro, Şansölye Merkel dahil cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, diplomatik heyetler bulunuyor. Dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da ziyaret edenler arasında yer aldı. Bombalamadan hemen sonra Türkiye'ye gelen Biden, 1812'de İngilizler'in, Capitol binalarını bombaladığını, kurşun izlerinin olduğu yerleri kendilerinin de sakladıklarını ancak o zaman savaş olduğunu, insanların bunu unutmasını hiçbir zaman istemediklerini söylemişti.
MERAKLA DİNLEDİ
Almanya Başbakanı Merkel'e de bombalama ve 15 Temmuz gecesi ile ilgili detaylı bilgi verilmiş, Merkel büyük bir merak ve ilgi ile dinlemişti. İbret köşesini ilk ziyaret edenler arasında yer alan Dunford, Türkiye ile ABD'nin yıllardan beri dost olduğunu vurgulayarak, bu dostluklarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Dunford, bombalama sırasında Meclisin açık olmasının, milletvekillerinin bombalama sırasında Mecliste olmasının büyük bir cesaret göstergesi olduğunu ifade etmişti. Son ziyaretçiler ise Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-jin ile beraberindeki heyet oldu.
Meclis'teki tadilat aylar sürdü. Meclis'in "ibret köşesi" büyük camlar ile çevrelenerek adeta bir demokrasi müzesine dönüştü.
ZÜBEYDE YALÇIN
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