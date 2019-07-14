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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 14:10

firarisi konteyner evde yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan H.H.U'nun merkeze bağlı Edikli beldesinde bulduğunu belirledi.

Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada şüpheli H.H.U. Karadağ mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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