Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, Maden Adası açıklarında şişme botla Midilli'ye seyreden yabancı uyrukluları fark etti.

Bunun üzerine denizden de müdahale eden ekipler, botun içindeki Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyaya çıkardı.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.