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  • 13.07.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 17:51

Son dakika haberi: Bahçeli'den flaş mesajı

Genel Başkanı , 'da konuştu. 'lerin teslimatına ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "S-400'e karşı olanlar işbirlikçidir. S-400 füze savunma sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bahçeli'den flaş S-400 mesajı

Genel Başkanı , "Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler, yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. ülkemiz için bir dönemeç ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Koalisyonlar devri kapanmıştır, hükümet bunalmalarına kilit vurulmuştur. 'nin gücü artmıştır. 'nin gücü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha çok güçlenmiştir" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir. Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız" dedi.

S-400 HAYIRLI OLSUN
Bahçeli; "Milli güvenliğimiz ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız. 'e küresel güçler, 'cüler, Zillet ittifakı karşıdır. S-400'e karşı olanlar işbirlikçidir. S-400 füze savunma sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Bahçeli ayrıca, "S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir."

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