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  • 13.07.2019 19:36
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 19:36

'de şehitleri anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'daki hain darbe girişimi sırasında şehit edilenler, şehit 'in memleketi 'nin Çukurkuyu beldesinde anıldı.

15 Temmuz şehitleri anıldı

Vatan Yıldızları Vakfınca beldedeki Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen programa katılanlar, şehidin eşyası ve fotoğraflarının sergilendiği merkezi gezdi, şehidin babası Hasan Hüseyin Haslidemir ile görüştü.

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi olan Vakfın Genel Başkanı Soner Halisdemir, programda yaptığı konuşmada, vatanın bir ferdi olarak tüm şehitlerin kahramanlık destanını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını belirten Halisdemir, şunları dile getirdi:

"Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasında yeni nesillere bu duyguyu ve kültürün verilmesine destek olmayı hedefliyoruz. Kahramanlarımızın Türk milletine emanetleri olan şehit ve gazi ailelerinin yanında olacağız. 15 Temmuz'da asil milletimizin gösterdiği kahramanlığı anma adına başta şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, kıymetli gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Biz, Türk milleti olarak tarihimizden bu yana felsefe yapan bir millet değil, tarihini destanla yazan bir milletiz."

Çukurkuyu Belediyesinin destek verdiği programda asker kıyafeti giyerek "30 Kuş" şiirini okuyan ilkokul öğrencisi Eymen Gökkuş, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e duygulu anlar yaşattı.

Etkinlikler kapsamında atlarla alana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncuları gösteri sundu, sanatçı Kürşat ve Ali Ercan şarkı söyledi.

Programa Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Şehitlerini Anma Futbol Turnuvası kapsamında protokolü ile Niğde 51 Mastır takımı arasında dostluk maçı oynandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve kurum müdürlerinin katıldığı maçta oyuncular, şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açarak sahaya çıktı.

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