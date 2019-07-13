Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bedelli askerliğe başvuru tarihi belli oldu. Yaş şartı aranmaksızın isteyen her yükümlü bedelli başvurusunda bulunabilecek. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından bedelli başvuruları merakla bekleniyordu. Peki, Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte 2019 bedelli askerlik başvuru ve kura tarihi...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak.

Bedelli askerlik başvurularında kontenjan 145 bin… Başvuruların 145 binden fazla olması durumunda kuraya gidilecek.

Kura işlemi ise 2020 Ocak ayında yapılacak.