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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 08:41

Son dakika: 'de meydana gelen 3 farklı trafiği durma noktasına getirdi

Son dakika haberi... Otoyolu, istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada gerçekleşen 3 trafik sı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazalarda bir kişi yaralandı.

TEM'de 3 farklı kaza! Trafik durma noktasına geldi...

İlk seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu.



TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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