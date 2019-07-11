Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.07.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:28

'dan '' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ''na ilişkin, "Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ''nın 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü önünde yaşanan ve tarihin en utanç verici trajedilerinden biri olan Srebrenitsa katliamı, soykırım suçunun korkunç yüzünü insanlığa bir kez daha hatırlatmaktadır. Katliamın 24'üncü yılında aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosnalı kardeşlerimize sabırlar diliyoruz. Böylesi ağır bir insanlık suçunun tekrarlanmaması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi şarttır. Türkiye, Bosna halkının maruz kaldığı zulümlerin takipçisi olacak, onları bu haklı davalarında desteklemeye devam edecektir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFahrettin Altun'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri