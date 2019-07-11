Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.07.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 20:16

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'a özel duygulandıran video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı resmi Twitter hesabından gecesi yaşananları anlatan özel bir video paylaştı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı resmi Twitter hesabından gecesi yaşananları anlatan özel bir video paylaştı.15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen filmde, şehitlerin geride bıraktıkları eşyalar ve hatıralarıyla ailelerinin kurduğu ilişki yansıtılıyor.



ONLARA MİNNETTARIZ
15 Temmuz gecesi vatanını korumak için sokağa çıkan şehitlerin anlatıldığı videoya ilişkin Altun," ​Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar. Her birinin cesaretini, yiğitliğini. hafızalarımıza akşettik. Bu ülkeyi bize vatan kılanlara selam olsun. Şehitlerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle...Onlara minnettarız. Toprağa düştüler ama bayrağı düşürmediler. Vatan savunmasından geri durmadılar." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel duygulandıran video
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri