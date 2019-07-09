Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.
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