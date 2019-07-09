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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 21:28

Son dakika: 'ta 'lı ler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, 'lı lerce öldürüldüğü belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

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