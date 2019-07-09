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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 17:33

Son dakika: ? KYK borcuna af geldi mi? Son gelişmeler neler?

, sorusu gündemdeki yerini koruyor. Öğrencilik döneminde KYK'dan kredi alan vatandaşlar, okul bittikten sonra bu borçları ödemeye başlıyor. Yaklaşık 342 bin öğrencinin merakla beklediği gelecek mi? KYK borcu silinecek mi? KYK borcuna af konusunda son gelişmeler neler?

KYK borcu silinecek mi?

KYK borcuna af gelecek mi? Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sunduğu teklifte, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Bu gelişmelerin ardından KYK'ya borcu olan 342 bin 282 öğrenci gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Sosyal medya hesaplarından KYK borçlarının silinmesini talep eden vatandaşlar, son gelişmeleri merak ediyor. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK borcuna af geldi mi? KYK borcuna af konusunda son gelişmeler neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

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