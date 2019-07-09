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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 09:44

Son dakika haberi: Kuzey 'a hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine Pençe Harekatı'yla koordineli düzenlenen hava harekatlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya bir 'pençe' darbesi daha!

(MSB), 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, 'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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