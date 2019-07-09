PKK'da büyük panik! Destek sıfıra indi...

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği son yılların en büyük sınır ötesi operasyonlarından biri olan Pençe Harekâtı ile terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. TSK ve MİT'in koordinasyonunda yapılan son operasyonlar çerçevesinde sözde üst düzey PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi örgüt tabanında da paniğe sebep oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖKÜŞTE

Örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların yaşandığına dikkat çekilirken, teröristlerin kaçacak yeri kalmadığı, örgüte katılım oranının azaldığı ve teslimlerin önemli ölçüde artığına işaret ediliyor. PKK'nın elebaşlarının ise örgütten kopuşlara engel olma kapasitelerini yitirdiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, 2015 yılında 620, 2016'da 536, 2017'de 154, 2018'de 45, bu yıl ilk 6 aylık bölümde ise örgüte katılım 1'lere kadar düştü.

DESTEK SIFIRA İNDİ

Terör örgütüne katılım sayısında büyük bir düşüş yaşanırken, Doğu ve Güneydoğu'da örgüte destek neredeyse sıfıra indi. Güvenlik kaynakları bu yılın PKK'lı teröristler için yıkım yılı olacağını vurguluyor. Eleman bulmada sıkıntı çeken örgüt, sözde üst düzey kadrolarını sahaya sürmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

YERLİ SİLAHLARLA MÜCADELE

Yurt içinde, sınır hattında ve sınır ötesinde terörle mücadele eden Mehmetçik, operasyonlarda çoğu yerli ve milli cihazlar kullanıyor. Mehmetçik'in en çok faydalandığı cihazların başında ise insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) geliyor. Drone 'Serçe 3', Milli Piyade Tüfeği MPT-76, 'Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), 7/24 sınır boyunca gözetleme yapan "ASIR", lazer hedef işaretleme cihazı 'Engerek' ile çeşitli termal kamera ve savunma silahlarıyla teröristlere geçit verilmiyor.

7 HAİN ETKİSİZ

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine Pençe Harekâtı ile koordineli düzenlenen hava harekâtında 4 terörist daha öldürüldü. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi kırsalında ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin 29 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldıkları tespit

edildi.

ELEBAŞLARI TEK TEK İMHA EDİLİYOR

850 kişilik İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde bulunan ve başına ödül konulan sözde üst düzey teröristler ise tek tek etkisiz hale getiriliyor. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana teröristlerin başına konan 4 milyon lira ödüllü kırmızı listeden 15, 1 buçuk milyon lira ödüllü mavi listeden 11, 1 milyon lira ödüllü yeşil listeden 25, 600 bin lira ödülü turuncu listeden 27 ve 300 bin lira ödüllü gri listeden 154 teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenildi.