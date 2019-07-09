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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 23:33

Krize neden olmuştu! satışlarında kritik düşüş

Boeing şirketinin, 737 model uçaklarının satışlarında yılın ilk çeyreğine göre ciddi düşüş yaşandığı bildirildi. ​'na ait Boeing 8 tipi yolcu uçağı, 'ta 'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek i havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Krize neden olmuştu! Kritik düşüş

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci çeyreğinde 24 adet 737 model uçak siparişi tamamlanarak teslim edildi. Yılın ilk çeyreğinde 89 adet 737 model uçak teslim eden şirket, bu model uçakların satışında yüzde 73 oranında düşüş kaydetti.

Boeing şirketi, önceki gün 'a ait düşük bütçeli havayolu şirketi Flyadeal'in 5,9 milyar dolarlık 30 adet Boeing siparişi ön anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Flyadeal, Airbus şirketinden 30 adet A320 model uçak sipariş etmişti. Boeing'in tarihinde daha önce hiçbir müşterisi, bu kadar yüksek sayıda siparişini iptal edip Airbus'a yönelmemişti.

Diğer yandan Paris Havacılık Fuarı'nda ve 'ya ait havayolu şirketleri 200 adet 737 Max modeli almayı istediklerini açıklamıştı. Halen 4 bin 500 tamamlanmamış 737 Max siparişi bulunan Boeing'in müşterilerinin çoğu, siparişlerini iptal edecekleri yönünde açıklamada bulunmadı.

BOEİNG 737 MAX KRİZİ
'na ait Max 8 tipi yolcu uçağı, 'ta 'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek i havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin öldüğü , bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve 'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının ve "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye girmesinin etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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