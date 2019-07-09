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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 22:51

10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası meclise sunuldu! Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

Genel Başkanı , CHP , CHP Genel Başkan Yardımcısı ’nın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis’e geldi.

Genel Başkanı 'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Başkanlığı'na sunuldu. Hazırlanan dosya, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na komisyonuna sevk edildi.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen dosyada isimleri bulunan milletvekilleri şunlar:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP , CHP İstanbul Milletvekili , CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Ayşe Sürücü ve MHP Milletvekili Cemal Enginyurt."

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